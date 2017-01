Pandolfi: "La mia psicologa tutta razionalità"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE FOTO DAL SET 12:50 - Va in onda stasera in prima serata su Canale 5 "Il tredicesimo apostolo – Il prescelto", dove il mistero e il paranormale si sono trasformati in una fiction di successo. Protagonista accanto a Claudio Gioè è Claudia Pandolfi. "Io sono come il mio personaggio – spiega a Tgcom24 –. Sono il lato razionale dell'essere umano. Il paranormale? Per me alla fine c'è sempre lo zampino dell'uomo". - Va in onda stasera in prima serata su Canale 5 "", dove il mistero e il paranormale si sono trasformati in una fiction di successo. Protagonista accanto a. "Io sono come il mio personaggio – spiega a–. Sono il lato razionale dell'essere umano. Il paranormale? Per me alla fine c'è sempre lo zampino dell'uomo".

Una fiction dai temi inusuali per una produzione italiana, che ha riscontrato il favore del pubblico sin dalle prime puntate. Claudia Pandolfi confessa che, proprio per la novità del prodotto, qualche timore all'inizio c'era... "Tutti noi abbiamo amato sin dall'inizio questo progetto – spiega -, per la novità e la natura persino sovversiva di come vengono narrate le cose. Questo però non mette al riparo da paure e timori perché ti scontri sempre con un'incognita. Se qualcuno avesse la ricetta della fiction di successo si farebbero solo quelle. È andato tutto bene, persino più di quanto si potesse sperare".



È la dimostrazione che osare qualche volta paga?

Non esiste un pubblico ma esistono i gusti delle persone. Non si può sempre cercare di assecondare i gusti che già conosci o destinare un prodotto a un pubblico specifico. Tanto vale azzardare. Che poi non parliamo di una persona sola, ma di un ingranaggio complesso, da chi scrive una serie, a chi la realizza, la recita... Ma il coraggio per affrontare sempre temi nuovi bisogna averlo.



Per progredire e non fossilizzarsi sempre sulle stesse tipologie di storie...

Se si mette il naso fuori dall'Italia ci si accorge subito che altrove, e non parlo solo degli Stati Uniti, si è cominciato da tempo ad usare un linguaggio innovativo anche di narrazione. Possiamo impegnarci molto per arrivare a certi livelli. Questo secondo me è un buon inizio.



Il tuo personaggio rappresenta il lato scettico della coppia di protagonisti...

Direi che è il lato scettico dell'essere umano. Gabriel e Claudia rappresentano le due scissioni che l'essere umano può avere. O sei una persona aperta e suggestionabile o uno che fa entrare sempre di più in gioco la ragione. Io sono la metà della mela che ha bisogno di concretezza.



E tu nella vita come sei?

Idem con patate. Sono una persona razionale. Faccio un lavoro che lascia molto spazio alla fascinazione di fenomeni inspiegabili, ma io credo molto nelle potenzialità della mente umana e non del soprannaturale o del divino. Credo ci sia sempre di mezzo lo zampino, o lo zampone, dell'uomo.



Nella tua carriera ti sei molto divisa tra fiction e cinema. Come affronti i due diversi ambiti?

Alla fine riduco tutto al mestiere di attrice che è molto simile in entrambi i palcoscenici. Sono stata fortunata ad alternare queste due realtà, perché non è sempre facile. Il mestiere è apparentemente lo stesso ma alla fine i personaggi televisivi occupano molto il tuo spazio e magari un regista cinematografico fa più fatica ad attribuirti dei ruoli.



E tu hai vissuto questa difficoltà?

Per anni non mi hanno scelta perché era troppo noto il personaggio televisivo, è capitato con “Un medico in famiglia” e poi con "Distretto di polizia". Però poi riuscire, con un po' di caparbietà, a rendersi disponibili anche per cose meno visibili ma molto diverse, è stato molto utile per la mia carriera. È un po' negli occhi degli altri, un po' nell'idea che ci si fa di se stessi e nel coraggio di vedersi in altri ruoli.



A proposito di cinema hai progetti in arrivo?

Sta per uscire "I più grandi di tutti", il secondo film di Carlo Virzì, il fratello di Paolo. È una commedia che racconta la storia di un gruppo rock. Lui è un appassionato musicista e quindi nessuno meglio di lui poteva fare un film su quattro scalcinati musicisti di Livorno?

Massimo Longoni