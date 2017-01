Brignano e Gassman cono Iene indignate

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati UN BALLERINO MATTO 10:57 - Due romani esasperati, delusi, preoccupati: ecco come si definiscono Enrico Brignano e Alessandro Gassman, intervistati da A, al timone de Le Iene con Ilary Blasi in onda ogni giovedì su Italia 1. "Ci ritroviamo a vivere in una città terrorizzata, dove non c'è rispetto per gli anziani, per le donne, dove i giovani fanno a botte per niente", si sfoga Brignano, cresciuto nella borgata di Dragona. - Due romani esasperati, delusi, preoccupati: ecco come si definiscono Enrico Brignano e Alessandro Gassman, intervistati da A, al timone de Le Iene con Ilary Blasi in onda ogni giovedì su Italia 1. "Ci ritroviamo a vivere in una città terrorizzata, dove non c'è rispetto per gli anziani, per le donne, dove i giovani fanno a botte per niente", si sfoga Brignano, cresciuto nella borgata di Dragona.

L'arrabbiatura di Brignano è passionale, mentre Alessandro Gassman è più freddo, ma ugualmente critico sulla sua città e sull'Italia: "Roma non è mai stata educata ma nemmeno così aggressiva. Prima accettava tutti, oggi è diventata razzista e pericolosa. Non ho un'antipatia personale verso Alemanno, ma la città ha subito un degrado evidente. Non è mai stata una città così insicura ed è lo specchio del Paese che vive nella paura. E quando si ha paura si diventa violenti".



"Gli adulti che non si assumono la responsabilità di essere d'esempio. - conclude Brignano - La politica è irresponsabile. Se i deputati si menano in Parlamento, perché dei ragazzi di 17 anni dovrebbero fare di meglio? Se il ministro dell'Economia, mica il mio vicino, pagava l'affitto in nero, perché dovrei sentirmi moralmente obbligato a fare il contratto? A Gheddafi hanno fatto piantare la tenda a Villa Pamphili, a me quasi nemmeno mi fanno entrare in bici. Io non sono indignato. Io mi vergogno come un ladro di questa classe dirigente".