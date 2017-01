Cynthia Nixon si rasa a zero per Broadway

11:27 - Scordatevi la chioma pel di carota di Miranda Hobbes in "Sex and the City". Cynthia Nixon si è infatti rapata a zero per interpretare una donna malata di cancro, nella pièce teatrale "Wit". Un sacrificio fatto in onore di Broadway, che sembra pesare poco all'attrice. "Mi piace - ha dichiarato la Nixon durante l'intervista al programma "Live with Kelly" - Non penso di restare così per sempre, ma per ora mi va bene".

La Nixon, 45 anni, non ha perso il suo fascino e anche con il nuovo look appare in forma smagliante, confessando di trovarsi completamente a sua agio. "Ho pensato 'ho risolto il problema dei capelli' - scherza l'attrice - ma non è così: devo rasarli ogni giorno!"



In "Wit" - che debutterà a Broadway il 26 gennaio - la Nixon sarà Vivian Bearing, una professoressa di poesia malata terminale di cancro, che si sottopone ad alcune terapie sperimentali per guarire. Un ruolo particolarmente commuovente per lei, che nel 2008 è riuscita a vincere la sua battaglia contro il tumore al seno.