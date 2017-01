Ventura all'attacco: "Tagliamo i dirigenti Rai"

foto LaPresse 10:37 - Simona Ventura dice la sua sulla Rai: "Vanno tagliati i dirigenti: su 54 ne basterebbero solo 9. La tv di Stato si deve liberare dal cappio della politica". Una lunga intervista a Sette in cui svela i progetti futuri ("lavoro a un format pazzesco") e non vede una sua erede all'orizzonte anche se "stanno facendo bene la gavetta Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Veronica Maia, Laura Barriales, Michelle Hunziker, che è un passo avanti, Caterina Balivo". dice la sua sulla Rai: "Vanno tagliati i dirigenti: su 54 ne basterebbero solo 9. La tv di Stato si deve liberare dal cappio della politica". Una lunga intervista a Sette in cui svela i progetti futuri ("lavoro a un format pazzesco") e non vede una sua erede all'orizzonte anche se "stanno facendo bene la gavetta, che è un passo avanti,".

"Sul mercato una Rai senza pressioni della politica potrebbe dire la sua. - continua Simona - Fox News o Cnn possono essere politicizzate, ma per le trasmissioni sceglieranno i migliori professionisti. In Rai, la politica spesso ha sacrificato il merito".



E a chi critica il suo stile televisivo, come Andrea Scanzi che nel suo blog l'ha definita "l'apoteosi del chiacchiericcio nazional popolare" risponde: "Odio la puzza sotto al naso. Credo che la democrazia in tv consista nel farsi capire dal maggior numero di persone".



E conclude l'intervista commentando il ruolo della tv: "Non si deve attribuirle un ruolo educativo. Per quello ci sono la famiglia e la scuola. E poi in tv si riproducono modelli esistenti nella società: non è colpa del piccolo schermo se esistono maleducazione e violenza".