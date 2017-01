Gf, è scontro tra Ilenia e Floriana

Correlati BACI TRA CHIARA E FLORIANA

10:11 - Tutti contro Floriana. Al "Grande Fratello 12", dopo l'addio di Rudolf, i ragazzi si sono coalizzati contro l'astrologa sexy. Ilenia attacca la potentina, la accusa di essere falsa e calcolatrice, poi le urla "vigliacca". Anche Gaia non le risparmia critiche, mentre Franco, Vito, Armando ed Amedeo pianificano una strategia: "Dobbiamo fermarla, perché lei cerca di metterci uno contro l'altro per mettersi in luce".

La prima a cercare un confronto, che poi è uno scontro, è Ilenia: "Sei passata dalla fase del 'mi trucco tutto il giorno' a quella della disperata con i problemi fuori perché avevi capito che stavi antipatica a tutti, sei una falsa, hai fatto uscire Rudolf!". Ma Floriana non risponde alle provocazioni e continua a mangiare il suo mandarino tranquillamente.



Poi esce in terrazza e ne parla con Enrica e Chiara. A quel punto la romana non riesce a trattenere la rabbia e comincia ad urlare contro tutte e tre: "Vigliacche, se avete qualcosa da dirmi ditemelo in faccia invece di stare sul trespolo". A sostenere Ilenia scende in campo anche Gaia, che a Flo dice senza mezzi termini: "Stavolta sei indifendibile".



Dal canto suo la bella romana le dichiara guerra: "Voglio andare io in Nomination contro di lei, o me o lei dentro questa Casa!". Intanto i ragazzi (Franco, Vito, Armando ed Amedeo) riflettono sul suo atteggiamento: "Ha una naturale cattiveria, crea zizzania, quando è sola non riesce ad argomentare, poi in puntata durante la diretta è capace di attaccare su questioni già risolte. E' davvero pericolosa".