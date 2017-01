Emanuele Filiberto: "Operato per un tumore"

foto LaPresse 17:06 - A dicembre era stato ricoverato in gran segreto in una clinica di Ginevra, adesso per la prima volta Emanuele Filiberto di Savoia, in un'intervista a "Diva e donna", parla dell'intervento: "Mi è stato diagnosticato un tumore nel setto nasale e ho subito un'operazione molto radicale: mi hanno asportato tre quarti della cartilagine del naso e parte dell'osso. Per fortuna si è rivelato benigno". - A dicembre era stato ricoverato in gran segreto in unadi, adesso per la prima voltadi, in un'intervista a "", parla dell'intervento: "Mi è stato diagnosticato un tumore nel setto nasale e ho subito un'operazione molto radicale: mi hanno asportato tre quarti della cartilagine del naso e parte dell'osso. Per fortuna si è rivelato".

"Un giorno mi sono trovato senza voce - racconta l'erede di casa Savoia -. Dopo una settimana ancora non mi tornava e mia moglie Clotilde mi ha detto: 'Fatti visitare'. Io non vado quasi mai dal medico e dal check-up si è scoperto il tumore. A casa non ne parlavo: 'Aspettiamo i risultati', pensavo, 'ho due bambine, devo essere coraggioso'. Da quando l'hanno scoperto a quando mi hanno operato il tumore si era quasi raddoppiato. Ma, tutto sommato, ho vissuto bene l'attesa dell'intervento senza troppa ansia".



Emanuele Filiberto, che sarà il protagonista de "Il principiante - Il lavoro nobilita", in onda su Cielo dal 31 gennaio racconta di essere molto fedele: "Grazie alla fede non ho paura della morte. Credo all'angelo custode che mi ha già salvato tre anni fa dopo l'incidente in modo. Poi il desiderio di riabbracciare le mie figlie, Vittoria e Luisa è stato fondamentale. Come la voglia di rimettermi al lavoro sul mio nuovo programma".