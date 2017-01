La nuova Isola dei Famosi con Savino e Luxuria

foto Ansa 16:00 - Senza la storica conduttrice Simona Ventura, riparte l'Isola dei Famosi. Il nuovo volto è Nicola Savino mentre Vladimir Luxuria - vincitrice del 2008 - sarà inviata in Honduras. I due promettono: "Meno drammatizzazione, più ironia". Per la nona edizione un cast di ex naufraghi tra cui Rubicondi, affiancati da 5 "eletti": Apicella, Eliana Cartella (ex di Balotelli), Guendalina (ex Grande Fratello), Bertolani (ex della Prati) e il "divino" Otelma. - Senza la storica conduttrice, riparte l'. Il nuovo volto èmentre- vincitrice del 2008 - sarà inviata in Honduras. I due promettono: "Meno drammatizzazione, più ironia". Per la nona edizione un cast di ex naufraghi tra cui Rubicondi, affiancati da 5 "eletti":(ex di Balotelli),(ex Grande Fratello),(ex della Prati) e il "divino"

Vladimir Luxuria ha raccontato che il mago Otelma è arrivato in Honduras con tutto l'armamentario del mestiere e di essere stato per questo bloccato dalla polizia; con l'avvio del programma si potrà conoscere anche l'esito della disavventura. A lottare per la sopravvivenza e per la vittoria finale dieci Eroi: 5 uomini e 5 donne già protagonisti delle passate edizioni.



La categoria maschile è rappresentata da: Alessandro Cecchi Paone (Isola dei famosi 5 - 2007 ), Den Harrow (Isola dei famosi 4 - 2006), Cristiano Malgioglio (Isola dei famosi 5 - 2007), Rossano Rubicondi (Isola dei famosi 6 - 2008) ed Enzo Paolo Turchi (Isola dei famosi 3 - 2005) mentre quella femminile da Flavia Vento (Isola dei famosi 6 - 2008), Aida Yespica (Isola dei famosi 2 - 2004), Carmen Russo (Isola dei famosi 1 - 2003), Valeria Marini (Isola dei famosi 6 - 2008) e Arianna David (Isola dei famosi 3 - 2005).



In studio, con Savino, in qualità di opinioniste, tre donne di spettacolo Nina Moric, Laura Barriales e Lucilla Agosti che, con i loro commenti sagaci, scalderanno l’atmosfera in studio e interagiranno con i concorrenti. Al via mercoledì 25 gennaio su Rai2 e da settimana prossima al giovedì: 12 puntate in prima serata (11 di gara vera e propria più il Gran Galà).