Gf, tra Mirko e Filippo volano botte e scarpe

Correlati FUORI RUDOLF, DANIEL E MONICA

FLORIANA E CHIARA SI BACIANO

ALESSIA, CHE SCOLLATURA!

TUTTO SUL GF12

IL SITO UFFICIALE DEL GRANDE FRATELLO

LA PAGINA FACEBOOK 12:54 - Mentre Rudolf in crisi annunciava di voler lasciare la Casa del "Grande Fratello 12", durante la pubblicità in studio Mirko e Filippo venivano alle mani. Tra i due ex gieffini sono riemersi antichi rancori e durante la quattordicesima puntata sono volate botte e scarpe. A dare l'annuncio su Twitter è Alfonso Signorini, che cinguetta: "Due concorrenti già usciti si sono presi a botte, vi dico solo che volavano le scarpe. Beh va beh...". - Mentrein crisi annunciava di voler lasciare la Casa del "", durante la pubblicità in studiovenivano alle mani. Tra i due ex gieffini sono riemersi antichi rancori e durante lasono volate. A dare l'annuncio su Twitter è, che cinguetta: "Due concorrenti già usciti si sono presi a botte, vi dico solo che volavano le scarpe. Beh va beh...".

Signorini twitta l'accaduto, non ricorda l'identità dei ragazzi ma dà dei suggerimenti per riconoscerli: "Non mi ricordo i loro nomi. Uno è quello che faceva l'opinionista a Forum l'altro è l'ex della Minetti". Il segreto è presto svelato. A darsele di santa ragione sono Mirko D'Arpa e Filippo Pongiluppi che già quando erano nella Casa erano stati protagonisti di una rissa. I due avevano quindi un conto in sospeso che hanno saldato in diretta rendendo così il clima ancora più teso.



Perché la quattordicesima puntata del Gf12 tra la decisione di Rudolf di andarsene (fino all'ultimo è stato tentato anche Amedeo) in polemica con gli autori e la squalifica di Daniel dopo la bestemmia, è stata forse la più difficile per la presentatrice. Alessia Marcuzzi, infatti, non ha risparmiato critiche né al rugbista né al modello napoletano: "Vi lamentate sempre, dite che volete uscire, fatelo se questo è davvero il vostro desiderio invece di trattare male le persone della redazione che lavorano per voi 24 ore su 24".



Intanto crescono gli ascolti, che il 23 gennaio hanno registrato il 19,35% di share (20,94% sul target commerciale) e 4.190.000 telespettatori, vincendo la serata. La quattordicesima puntata ha raggiunto picchi superiori al 31% di share. Nel target 15-24 il programma ha superato il 30% di share.