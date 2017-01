Csi, per Marg Helgenberg brilla una stella

foto Ap/Lapresse Correlati SEXY DETECTIVE 13:27 - Marg Helgenberger, che in Csi interpreta il detective Catherine Willows, ha ricevuto la sua stellina sulla prestigiosa "Walk of Fame" di Hollywood. L'attrice, che ha recentemente deciso di abbandonare la serie dopo ben dodici stagioni, va ad affiancarsi al collega William Petersen - alias detective Grissom - "sulla strada" già da due anni. Alla cerimonia erano presenti anche il figlio dell'attrice e la collega Jorja Fox. che in Csi interpreta il detective, ha ricevuto la sua stellina sulla prestigiosa "" di Hollywood. L'attrice, che ha recentemente deciso di abbandonare la serie dopo ben dodici stagioni, va ad affiancarsi al collega- alias detective Grissom - "sulla strada" già da due anni. Alla cerimonia erano presenti anche il figlio dell'attrice e la collega

Un prestigioso riconoscimento per la Helgenberger, che chiude in bellezza la sua lunga esperienza nel cast di CSI. Dopo ben dodici stagioni l'attrice ha infatti deciso di abbandonare la serie e cederà il posto alla collega Elisabeth Shue, anche se potrebbe tornare in qualche episodio in veste di guest star.



L'attrice, durante la cerimonia di premiazione, ha colto l'occasione per ringraziare la produzione e tutti quelli che hanno collaborato alla serie. "Csi è stato un regalo. Dodici anni in compagnia di sceneggiatori, registi, attori e tecnici fantastici, fuori e dentro il set - ha dichiarato la Helgenberger -. Lasciare la serie è stata una delle decisioni più dure che abbia mai preso".