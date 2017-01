La playmate minaccia il Big Brother

foto Ap/Lapresse Correlati IL SEX TAPE DI KARISSA 13:08 - Una playmate contro il Big Brother. Karissa Shannon ha infatti minacciato di denunciare la produzione del "Celebrity Big Brother" dopo che la co-inquilina Denise Welch le ha abbassato i pantaloni del pigiama mettendole in mostra il sedere. "Sicuramente mostrerete il mio c..o in tv - ha tuonato lei in confessionale -, non sono d'accordo, vi querelo, il mio management non darà mai l'ok per questa cosa!". - Una playmate contro il Big Brother.ha infatti minacciato di denunciare la produzione del "" dopo che la co-inquilinale hamettendole in mostra il. "Sicuramente mostrerete il mio c..o in tv - ha tuonato lei in confessionale -, non sono d'accordo, vi querelo, il mio management non darà mai l'ok per questa cosa!".

Il "fattaccio" è avvenuto durante un momento scherzoso all'interno della Casa. La cosa che lascia più stupefatti è che Karissa non è certo una aliena alla nudità del proprio corpo. A parte il passato da playmate, nel 2010 il suo sex tape amatoriale fece il giro del mondo, e nemmeno in forma illegale ma pubblicato dal colosso dell'hard, la Vivid Entertainment.



"Denise ha tentato di tirarmi giù i pantaloni senza una ragione - si è lamentata la Shannon -. Lei sa che sono una delle persone più riservate della Casa, sono la donna di classe della Casa, io non faccio certe cose". Come si cambia a volte...