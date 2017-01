"Beautiful", Liam torna con Hope

foto Olycom 09:57 - A "Beautiful" rinasce l'amore tra Liam Spencer e Hope Logan, che per lei tradisce Steffy Forrester. Durante una vacanza romantica, come anticipa "DiPiù Tv", tra gli ex fidanzati si riaccende la fiamma della passione. In Messico infatti si stanno girando le nuove puntate che vedremo in Italia tra circa dieci mesi. La situazione insomma si ribalta e i ragazzi sono i nuovi protagonisti della soap tanto amata. - A "" rinasce l'amore tra, che per lei tradisce. Durante una, come anticipa "", tra gli ex fidanzati si riaccende la fiamma della passione. Innfatti si stanno girando leche vedremo in Italia tra circa dieci mesi. La situazione insomma si ribalta e i ragazzi sono i nuovi protagonisti dellatanto amata.

Sfumato il matrimonio tra Liam e Hope, il ragazzo si consola subito con Steffy. Ma la storia dura poco. Perché i tre si ritrovano nello stesso hotel di lusso a Cabo San Lucas. Anche se Steffy fa di tutto per non farli incontrare e organizza per Hope e il fratello Thomas serenate al tramonto.



Ma il colpo di scena non si fa attendere e verso la fine della vacanza i due ex si incontrano per caso sula spiaggia e scoprono di amarsi ancora. E davanti ai rispettivi fidanzati si baciano con trasporto.