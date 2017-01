GF12: fuori Rudolf, Daniel e Monica

IL VESTITO DI ALESSIA

Alessia Marcuzzi è fasciatissima in un abitino elasticizzato nero che mette in mostra le curve e il seno prosperoso. E Alfonso Signorini subito le ricorda: "Sei una stragnocca, devi smetterla di sistemarti l'abito, devi mostrarti in tutta la tua bellezza".



TUTTI CONTRO FABRIZIO

Fabrizio viene accusato di bullismo dai suoi compagni: "Vuole dattare legge". Ma lui si difende: "Con molti ci siamo chiariti, come con Rudolf". In studio esplode una rissa, con Franco che accusa il toscano di essere un "vigliacco". Armando afferma di "non voler più rapporti" con lui e Rudolf sottolinea: "Qui non c'è nessuna banda".



ARRIVANO I "LEGIONARI"

In studio arrivano i "legionari" del Grande Fratello 11. Ovvero Ferdinando, Margherita, Jimmy Barba e Rosa Baiano, a capo della squadra che sfiderà i concorrenti di GF12 in una gara ispirata all'Antica Roma, all'interno di un circuito 'spinato' di destrezza e velocità.



FLORIANA FURIOSA

Durante la settimana Floriana ha litigato con quasi tutti i suoi compagni. A cominciare da Amedeo, Rudolf e Franco (poi si sono aggiunti Vito e Armando). Lei li accusa di averla attaccata in branco. In suo soccorso arrivano solo Fabrizio e Monica: "Cinque contro uno, è davvero brutto". "Non mi aspettavo questo atteggiamento vigliacco da parte di Amedeo e Franco, hanno aspettato il momento giusto per aggredirmi". Secondo il rugbista, invece, "Floriana ha fatto la scena". Per Franco la sexy astrologa è "una carnefice ma le piace passare da vittima".

