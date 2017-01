Milo Infante fa causa alla Rai

foto LaPresse 19:34 - Si sente "penalizzato e demansionato professionalmente", così Milo Infante - che conduce con Lorena Bianchetti "Italia sul 2" su Raidue - ha fatto causa alla Rai. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista a "Tv Sorrisi e Canzoni". Non solo. Il conduttore medita anche di lasciare la trasmissione: "Sto navigando a vista, ma per il mio malessere, potrei, a breve, non essere in condizione psicologiche di restare". - Si sente "professionalmente", così- che conduce con" su Raidue - ha fattoalla. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista a "". Non solo. Il conduttore medita anche di lasciare la trasmissione: "Sto navigando a vista, ma per il mio malessere, potrei, a breve, non essere in condizione psicologiche di restare".

"Ho dato mandato al mio legale - dice Infante - di far valere i miei diritti, gli atti sono appena stati depositati in Tribunale. Ho dato il via libera all'avvocato la settimana scorsa. Ovviamente, le pratiche erano già pronte e il materiale già raccolto. La decisione finale è arrivata in occasione di un paio di nuovi episodi spiacevoli e penalizzanti. E' stato deciso che non mi posso occupare di temi che riguardano la politica, l'economia e la cronaca di stretta attualità, se non in seconda battuta, quando ormai ne ha già parlato, con collegamenti e ospiti, per 15 minuti, la mia collega Lorena Bianchetti. Di norma, per correttezza professionale, non si anticipano i temi uno dell'altro, per non bruciarli".



Infante sottolinea però di non avercela con la collega Bianchetti: "Lorena non c'entra nulla e non l'accuso di nulla. Contesto le scelte che ha fatto l'azienda, a dispetto di quanto ho chiesto. In materia separata, ho fatto anche un'altra denuncia che riguarda la presenza di ospiti in trasmissione. Voglio poter prendere parte alla vita del programma e agli aspetti decisionali, senza subire penalizzazioni, che riguardano ospiti, argomenti e spazio all'interno della trasmissione. Pur non firmando la trasmissione come autore, il mio contratto prevedeva un ruolo autoriale!".