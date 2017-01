Giallo a Sanremo: "Fuori Celentano"

foto Ansa 17:33 - Celentano a Sanremo è a rischio. Il "Clan" ha pubblicato un post: il direttore generale della Rai Lorenza Lei avrebbe comunicato che il Molleggiato "sarebbe fuori dal Festival". Ma la Rai smentisce: "Nessuno stop. La Rai è in attesa di ricevere la bozza di contratto definitiva relativa alla partecipazione di Celentano al Festival". Dopo il licenziamento di Tamara Ecclestone , anche la partecipazione diè a rischio. Il "" ha pubblicato un post: il direttore generale della Raiavrebbe comunicato che il Molleggiato "sarebbedal". Ma la Rai smentisce: "Nessuno stop. La Rai è in attesa di ricevere la bozza di contratto definitiva relativa alla partecipazione di Celentano al Festival".

"Siamo venuti a conoscenza che il direttore generale della Rai Lorenza Lei avrebbe comunicato al direttore di Raiuno Mauro Mazza e a Gianmarco Mazzi direttore artistico del Festival di Sanremo che 'Adriano Celentano sarebbe fuori dal Festival di Sanremo 2012' - recita il post firmato Clan Celentano -. Ci riserviamo di verificare la veridicità di tale notizia e di effettuare ogni conseguente valutazione".



La precisazione della Rai non si fa attendere: "Non c'è mai stata alcuna comunicazione da parte del direttore generale della Rai che affermi: 'Adriano Celentano è fuori dal festival di Sanremo 2012'".



LE TRATTATIVE

Secondo quanto si apprende da ambienti Rai viene alzato di continuo il 'prezzo' per partecipare da super-ospite alla rassegna. Dall'azienda di Viale Mazzini al tempo stesso viene evidenziata la volontà di avere l'artista al Festival in programma dal 14 al 18 febbraio. Tanto che le trattative starebbero proseguendo senza sosta e dovrebbero chiudersi a breve positivamente. Non solo. La Rai fa sapere che in nessun modo avrebbe posto un controllo editoriale sugli interventi del Molleggiato. E infatti sul tema specifico le parti avrebbero già trovato un accordo su una formulazione che lascerebbe piena libertà a Celentano, fermo restando ovviamente il rispetto della legge e del Codice Etico della Rai cui sono legati tutti i dipendenti ed i collaboratori dell'azienda stessa.



BOTTA E RISPOSTA

Il Clan, però, sul blog controreplica confermando "integralmente quanto da noi indicato nel nostro precedente messaggio". Quanto poi alla spiegazione dell'impasse nella trattativa con Celentano fornita da ambienti di Viale Mazzini, dal Clan attaccano: "Smentiamo quanto affermato dagli 'ambienti Rai' che palesano la solita 'manfrina' della Rai, quando si trovano a trattare con personaggi 'scomodi' come Adriano Celentano che, in cuor loro, non vorrebbero mai che apparisse sulle loro reti e per giustificarlo cercano motivazioni non veritiere".