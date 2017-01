Courtley inviato speciale di "Wild - Oltrenatura"

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:00 - Martedì 24 gennaio in prima serata su Italia Uno, nuovo appuntamento con la nuova edizione di "Wild - Oltrenatura", il programma più selvaggio della tv condotto da Fiammetta Cicogna. Per la terza puntata un nuovo inviato d'eccezione: Cade Courtley, l'ex-marine protagonista della serie "Surviving Disaster" che, con le sue lezioni mozzafiato, insegnerà a salvarsi la vita in situazioni di pericolo estremo. - Martedì 24 gennaio in prima serata su Italia Uno, nuovo appuntamento con la nuova edizione di, il programma più selvaggio della tv condotto da. Per la terza puntata un nuovo inviato d'eccezione:, l'ex-marine protagonista della serie" che, con le sue lezioni mozzafiato, insegnerà a salvarsi la vita in situazioni di pericolo estremo.

Da un attacco terroristico in aereo o in un centro commerciale a un’esplosione nucleare, da una tempesta in pieno oceano al primo soccorso in caso di valanga… Cade mostra come sopravvivere ai peggiori scenari possibili rendendoli luogo di addestramento, in cui il più piccolo errore e il panico possono essere fatali.



Sopravvissuti o vittime? Con alcune delle più elaborate simulazioni di disastri mai create per la tv, in questa puntata, l’ex- marine fornirà una varietà di tecniche cruciali per salvarsi durante un uragano. Intanto, Fiammetta Cicogna affronterà una nuova missione: la palude. Con il trekker professionista Roberto Bruzzone, la conduttrice costruirà una zattera per attraversare la palude, luogo in cui dovrà arrangiare un rifugio tra le canne e cibarsi, ancora una volta, di quel che la natura le offre... tuberi e pesce gatto saranno il suo pasto.



Ma le avventure ai limiti della sopravvivenza continuano con Bear Grylls in Alaska, e con Steve Backshall in profonda Patagonia. E ancora, il mondo selvaggio ormai perduto con i dinosauri più famosi del Giurassico e le immagini spettacolari e spaventose di un uomo infilzato da un black marlin, un incidente motociclistico nel deserto e i morsi pericolosi di ragni e serpenti.



Per la rubrica “Shock Doc”, invece, le storie di teen vampires e per finire, spazio ai filmati della Wild chart, questa volta dedicata alle corse più pazze, e del Wild quiz, incentrato sullo scontro leoni vs giraffe.



Wild - Oltrenatura è un programma di Simona Ercolani scritto da Antonio Sellitto, Carolina Guidotti, Mila Cantarelli e Monica Onore. Capo struttura Simona Raya, produttore esecutivo Anna Fabris con la regia di Paolo Borraccetti.