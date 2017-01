Gerardo bocciato dalla classifica digitale

foto Ufficio stampa Correlati SCOPPIA IL CASO GERARDO 12:24 - Giornata pesante per Gerardo durante il pomeridiano di "Amici" di sabato scorso. L'allievo di Mara Maionchi non solo ha perso la sfida della hit parade (è stato battuto da Marco)... ma dovrà sostenere una sfida esterna. Inoltre lo scontro con Grazia Di Michele raggiunge l'apice: "Non ascolterò più quello che mi dirà", dice il cantante della squadra Blu. - Giornata pesante perdurante il pomeridiano didi sabato scorso. L'allievo dinon solo ha perso la sfida della hit parade (è stato battuto da Marco)... ma dovrà sostenere una sfida esterna. Inoltre lo scontro conraggiunge l'apice: "Non ascolterò più quello che mi dirà", dice il cantante della squadra Blu.

La classifica di i-Tunes vede al primo posto Marco ("The Sun Is Here With Me"), poi Gerardo ("Io sono ai tropici"), Ottavio ("Senza luce") e infine Claudia ("Pregherò"). Stando così le cose Gerardo andrà in sfida in seguito al provvedimento disciplinare.



Le sfide del sabato si aprono con il duetto tra Gerardo e Claudia della squadra Blu con "Body and soul" di Tony Bennett e Amy Winehouse. Poi arriva la squadra Gialla che schiera Ottavio con Carlo Alberto in "For once in my life" di Stevie Wonder. Infine i Verdi con Valeria e Marco sulle note di "As". A giudicare Dondoni de La Stampa che premia Gerardo e Claudia.



Torna la danza con il passo a due di Giuseppe sulle note di "Without you". Contro di lui c'è Nunzio dei Verdi. Sia Cannito che Garrison fanno i complimenti a Giuseppe. Contraria Alessandra Celentano: "Complimenti esagerati a tutti e due e in particolare Nunzio non mi è piaciuto perché lo trovo un po' sbruffone". Il tecnico Stéphan Fournial premia Giuseppe.



Di nuovo spazio ai cantanti con Pamela che è passata dalla squadra Verde ai Gialli grazie alla fuoriuscita spontanea di Lorenzo. L'interprete canta "Sally" di Vasco Rossi, incassando i complimenti della sua nuova caposquadra Grazia Di Michele e dell'ex caposquadra Rudy Zerbi. E' la volta di Francesca che, accompagnata al pianoforte, esegue un brano difficile degli Eurythmics: "I Saved the World Today". Dondoni preferisce Pamela.



Di nuovo danza con Josè in coppia con Anbeta contro Ilario e Michela. Contro Ilario si scaglia la Celentano definendolo "scolastico". Fournial promuove José "felino e molto bello".



Per il canto è di scena un brano scelto dalla Di Michele, "This love" dei Maroon 5. Gerardo inizia e Grazia lo ferma con il buzz. Scoppia di nuovo lo scontro tra i due e Gerardo dichiara che non terrà più conto dei giudizi del giudice.



Come anticipa il sito ufficiale del programma ci saranno incomprensioni tra Garrison e il suo allievo Nunzio. Sfida esterna per Lidia che si confronta con l'aspirante allieva Federica. Lidia vince e mantiene il suo posto nella scuola di Canale 5.

Andrea Conti