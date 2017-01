"Jesus Christ Superstar" diventa talent

foto Ufficio stampa 12:49 - E' partita la caccia al Redentore televisivo. "Jesus Christ Superstar", lo storico musical creato 40 anni fa da Tim Rice e Lloyd Webber, diventerà infatti un talent show. "Superstar" - questo il titolo del progetto del network inglese ITV1 - si propone di scovare il nuovo Gesù, tra gli aspiranti cantanti e ballerini. Il vincitore, votato dal pubblico, si esibirà sul palco della prestigiosa "O2 Arena" di Londra. - E' partita la caccia al Redentore televisivo. "", lo storico musical creato 40 anni fa daTim Rice e Lloyd Webber, diventerà infatti un. "" - questo il titolo del progetto del network inglese ITV1 - si propone di scovare il nuovo Gesù, tra gli aspiranti cantanti e ballerini. Il vincitore, votato dal pubblico, si esibirà sul palco della prestigiosa "O2 Arena" di Londra.

Le polemiche non si sono fatte attendere. Tim Rice, paroliere dei brani, è parso fortemente contrario ad una trasposizione televisiva di "Jesus Christ Superstar": "Andrew (Lloyd Webber) vuole rimaneggiare tutto, ma non credo che il nostro lavoro debba essere trattato con così cattivo gusto dalla televisione".



"Il tema religioso scade nel ridicolo quando i giudici incitano i concorrenti dicendo loro 'potresti essere Gesù' - ha continuato Rice, minacciando inoltre di far valere il suo veto - Non possono formare il cast teatrale senza la mia approvazione, farò valere i miei diritti. Ho già scritto alla ITV, dicendo loro di non essere a mio agio con il concetto dello show".