Due sexy carwash scaldano Italia's Got Talent

15:50 - "Italia's Got Talent" vince al terzo confronto con "Ballando con le stelle" superando i 6 milioni e 200 mila telespettatori e battendo la concorrenza di oltre 4 punti percentuali di share. Tanti i talenti passati in rassegna tra cui le sexy carwash Fresh and Clean. Due ragazze di 29 e 22 anni (una impiegata e l'altra studentessa) che hanno lavato una macchina in studio, mostrando il lato migliore. Estasiati Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Al loro ingresso in studio Rudy Zerbi sembra già apprezzare molto le ragazze e Gerry Scotti lo prende in giro: "Ma che accoglienza Rudy, che accoglienza". Simone Annichiarico lascia momentaneamente Belen dietro le quinte ed entra nella macchina per ammirare 'da vicino' le due sensuali carwash che con spugna e sapone hanno il compito di lavare tergicristalli e carrozzeria.



Nel frattempo il pubblico ammira anche tutte le grazie delle due ragazze perché rimangono con un costume che poco spazio lascia all'immaginazione. Maria De Filippi è la prima a schiacciare il buzz, poi ha premuto quello dei suoi due colleghi. Stuzzicando Zerbi, la De Filippi dice: "Sei sempre rimasto impassibile alle esibizioni, io dico no ma voglio sentire se dici sì qual è la tua motivazione" e il diretto interessato esclama: "C'è l'intrattenimento!". Ma Scotti a sorpresa spiega: "So che l''80% delle persone a casa penseranno, 'ecco ora quello lì dice sì' ma io dico no". E il sogno di gloria delle Fresh and Clean si infrange.



Ascolti record per la puntata si sabato scorso con "Italia's Got Talent" che ottiene il 26.45% di share pari a 6 milioni 259 mila telespettatori, mentre “Ballando con le stelle” si ferma al 22.64% di share con 5 milioni 247 mila telespettatori. Alle 22.11 il primo picco in valori assoluti di 8 milioni di telespettatori, durante l’esibizione del mentalista Federico Soldati, mentre il picco in share lo ottiene in chiusura di puntata alle 24.28 dove tocca il 37.71%.

Andrea Conti