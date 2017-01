Arriva il prequel di "Sex And The City"

foto Ufficio stampa 10:34 - I fan della serie-cult degli anni 90 "Sex And The City" possono gioire. E' infatti in produzione "I diari di Carrie", un progetto che farà luce sull'adolescenza della protagonista. Ancora non è stato ufficializzato il nome dell'attrice che vestirà i panni di Carrie al liceo, ma nella rosa delle candidate spiccano i nomi di Miley Cyrus - già apparsa in un cameo del film "Sex and the City 2" - e di Blake Lively, star di "Gossip Girl". - I fan della serie-cult degli anni 90 "Sex And The City" possono gioire. E' infatti in produzione "", un progetto che farà luce sull'adolescenza della protagonista. Ancora non è stato ufficializzato il nome dell'attrice che vestirà i panni di, ma nella rosa delle candidate spiccano i nomi di- già apparsa in un cameo del film "Sex and the City 2" - e di, star di "Gossip Girl".

La Cyrus non ha trattenuto l'entusiasmo e, riguardo la possibilità di incarnare il personaggio che fu di Sarah Jessica Parker, ha dichiarato: "Mi piacerebbe molto, sarebbe davvero bellissimo!".



"I diari di Carrie" si basa sul romanzo omonimo di Candice Bushnell, creatrice di "Sex And The City", e racconterà l'adolescenza della protagonista nel Midwest, molto prima della sua frenetica vita newyorkese. Accanto a lei anche l'amica del cuore Samantha, mentre non è prevista la presenza di Charlotte e Miranda, le altre due protagoniste della serie originale.



La serie vanta la collaborazione di Josh Schwartz e Stephanie Savage, produttori di "Gossip Girl", e sarà trasmessa dal network americano CW.