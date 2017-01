GF, squalificato un concorrente

Per quest'ultimo la produzione, dopo aver visionato i filmati relativi all'episodio verificatosi nelle scorse ore, in cui uno dei concorrenti ha pronunciato espressioni gravemente offensive per la sensibilità del pubblico, ha preso la decisione di squalificare il concorrente dal gioco. La comunicazione della squalifica verrà data ai ragazzi in Casa questa sera durante la diretta.



Per il resto la serata vedrà un duello all'ultimo sangue tra "reduci" e "titolari": il condottiero salernitano Ferdinando e l'esuberante ed imprevedibile Margherita, indimenticati protagonisti di GF11, saranno a capo della squadra che sfiderà i concorrenti di GF12 in una gara ispirata all'Antica Roma, all'interno di un circuito fatto di fango ed acqua. I concorrenti dovranno dimostrare destrezza e velocità per questa prova settimanale che determinerà il valore del budget per la spesa.



E poi un nuovo confronto attende Ilenia e l'antagonista Floriana, mentre il giudizio del pubblico decreterà chi tra i nominati Chiara, Monica ed Amedeo abbandonerà la Casa.



Infine l'ingresso in studio di Luca Di Tolla, l'eliminato della scorsa puntata, pronto a confrontarsi con i suoi ex coinquilini.