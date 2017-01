Riccardo Fogli diventa papà a 64 anni

foto LaPresse Correlati I VIP SI CONFESSANO 14:54 - "Sono felice e non sono preoccupato di diventare papà a 64 anni. Anzi, visto che nostro figlio nascerà tra fine giugno e gli inizi di luglio, ne avrò 65". Queste le parole del cantante Riccardo Fogli che, ospite a Verissimo con la giovane moglie Karin, annuncia l’arrivo del loro primo figlio. - "Sono felice e non sono preoccupato di diventare papà a 64 anni. Anzi, visto che nostro figlio nascerà tra fine giugno e gli inizi di luglio, ne avrò 65". Queste le parole del cantanteche, ospite acon la giovane moglie Karin, annuncia l’arrivo del loro primo figlio.

A Silvia Toffanin che chiede al cantante come si stia preparando a diventare nuovamente padre (Riccardo Fogli ha già un figlio di 19 anni, n.d.r) a 64 anni, Riccardo Fogli risponde: “Fortunatamente godo di buona salute. Mangio poco e corro anche fino a 12 chilometri al giorno”.



Rispetto alla nascita del bebè, di cui non si conosce ancora il sesso, aggiunge “spero che nasca tra un concerto e l’altro, così potrò assistere al parto”.



Oltre trent’anni di differenza, sposati da un anno e mezzo. Riccardo Fogli racconta come abbia chiesto a Karin di diventare sua moglie e come abbiano reagito i genitori della ragazza: “La più grande follia che abbia fatto per Karin è stata quella di andare a parlare a sua mamma e suo papà. Seppur già separato e libero, io e Karin ci frequentavamo di nascosto da oltre un anno. Un giorno – prosegue - mi sono presentato con l’anello e i fiori ai suoi genitori, ed è stato un momento intensissimo. Loro mi hanno accolto con grande affetto, anche se il destino vuole che siano più giovani di me di 4/5 anni”.



Appuntamento sabato 21 gennaio su Canale 5 alle 15.30 con "Verissimo".