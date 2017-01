"Centovetrine" non abbassa le serrande

foto Ufficio stampa Correlati LA SOAP PIU' AMATA 15:10 - La soap televisiva "Centovetrine", che dopo undici anni rischiava di chiudere, proseguirà almeno per un anno: un accordo in tal senso è stato raggiunto fra Mediaset e la società Mediavivere (Endemol), che produce gli episodi della serie negli studi di "Telecittà" a San Giusto Canavese (Torino). L'accordo - di cui si è avuta conferma da fonti della Regione Piemonte - prevede un taglio nei costi di produzione ma nessuna riduzione dei 150 posti di lavoro. - La soap televisiva "", che dopo undici anni rischiava di chiudere, proseguirà almeno per un anno: un accordo in tal senso è stato raggiunto frae la società(Endemol), che produce gli episodi della serie negli studi di "" a San Giusto Canavese (Torino). L'accordo - di cui si è avuta conferma da fonti della Regione Piemonte - prevede un taglio nei costi di produzione ma nessuna riduzione dei 150 posti di lavoro.

"E' il riconoscimento della validità di un progetto televisivo che per il Piemonte è un progetto con importanti ricadute occupazionali". Così ha commentato l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Michele Coppola.



"E' una decisione estremamente positiva - ha aggiunto Coppola - per la trasmissione televisiva, per i lavoratori e per il futuro di un sistema regionale di sostegno al cinema e alle produzioni televisive nel quale la Regione Piemonte crede fermamente e che intende continuare ad affiancare e sostenere".



Coppola, che nelle settimane scorse aveva avviato iniziative e contatti per salvare la produzione di "Centovetrine", ha infine ringraziato Piersilvio Berlusconi "per l'impegno profuso per la prosecuzione della soap opera e per aver continuato a credere nelle capacità culturali, professionali e produttive del 'sistema cinema' attivato in Piemonte".