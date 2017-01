Ottimo esordio per "Ragazzi e Ragazze"

foto Da video Correlati ROBERTA, EX LOLLIPOP 13:10 - Al via "Ragazzi e ragazze", l'edizione del talk show di Maria de Filippi "Uomini e Donne" dedicata ai giovani single in cerca dell'anima gemella. Nella nuova formula del programma i ragazzi e le ragazze potranno frequentarsi e tenersi in contatto anche lontano dalle telecamere. Una formula già sperimentata per il trono "over", dedicato ai single più maturi, che permetterà ai single di conoscersi meglio prima della scelta. - Al via "", l'edizione del talk show di"Uomini e Donne" dedicata ai giovani single in cerca dell'anima gemella. Nella nuova formula del programma i ragazzi e le ragazze potranno frequentarsi e tenersi in contatto anche lontano dalle telecamere. Una formula già sperimentata per il trono "over", dedicato ai single più maturi, che permetterà ai single di conoscersi meglio prima della scelta.

"E' una novità pensata e voluta da Maria de Filippi - spiega la caporedattrice del programma Raffaella Mannoia - come ogni cambiamento che riguarda i suoi programmi, si tratta di un evoluzione naturale che nasce dall'interno". Un'opportunità in più per i ragazzi di trovare l'anima gemella, ma anche un modo per garantire più trasparenza al programma.



Tra i single alla ricerca dell'anima gemella c'è anche Roberta, ex delle "Lollipop", il girl-group formatosi nel 2001 grazie al programma televisivo "Pop Star".



Il pubblico sembra aver gradito le novità del programma, che ha vinto la gara degli ascolti, aggiudicandosi così la leadership della fascia pomeridiana.