Katherine: "Voglio tornare a Grey's anatomy"

Colpo di scena per tutti i fan del telefilm cult "Grey's anatomy", ormai giunto alla nona serie. Uno dei personaggi storici, Izzie, potrebbe tornare a movimentare i nuovi episodi. A volerlo è la stessa attrice che l'ha interpretata, Katherine Heigl che ha dichiarato a E! Online di aver contattato i produttori. Per adesso non ci sono altri sviluppi, ma non sono escluse sorprese.

I produttori per adesso si devono occupare di alcuni contratti con gli altri attori, ancora non chiusi e in discussione.



Una volta sistemate le problematiche interne si occuperanno del 'caso Izzie'. Katherine Heigl aveva lasciato la serie che l'ha lanciata nel firmamento della televisione e del cinema, proprio per dedicarsi alla carriera di attrice ad Hollywood. Dopo alcuni successi la star si era fermata per dedicarsi alla figlia adottiva Naleigh. Poi il desiderio di voler tornare sul set di quel telefilm che tanta popolarità le ha regalato.