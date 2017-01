Lorenzo abbandona "Amici" e Pamela resta

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati L'ABBANDONO DI LORENZO 17:38 - Colpo di scena nella scuola di "Amici", Pamela. La cantante dopo gli esami di sbarramento era stata bocciata dal caposquadra Rudy Zerbi e dalla Maionchi. A sorpresa interviene Grazia Di Michele che difende la ragazza, solo lei può salvarla. Lorenzo della squadra Gialla a sorpresa abbandona la scuola, Pamela passa dai Verdi ai Gialli. - Colpo di scena nella scuola di "", dopo la bocciatura della cantante Alessandra è la volta di. La cantante dopo gli esami di sbarramento era stata bocciata dal caposquadrae dalla. A sorpresa intervieneche difende la ragazza, solo lei può salvarla.della squadra Gialla a sorpresa abbandona la scuola, Pamela passa dai Verdi ai Gialli.

"Su di te è stato fatto un lavoro sbagliato", dice Grazia. Se l'insegnante vuole inserire Pamela nella squadra gialla deve rinunciare a uno dei suoi allievi.



Zerbi piccato ringrazia la Di Michele per la sua opinione riguardo al lavoro che lui e il maestro Perris hanno fatto su Pamela. "Penso che abbia un potenziale fortissimo. - specifica Grazia - Sono convinta di questo. Penso anche che su Pamela si sia lavorato veramente male. Tre mesi buttati. Per cui lei è stata destrutturata". Pamela a stento trattiene le lacrime durante il duro scontro con Rudy che ha espresso senza mezzi termini il suo giudizio: "Sei sempre pronta all'esecuzione, non all'esibizione. Pensi sempre che qualcuno ce l'abbia con te. Sei partita perdente dall'inizio. Tu hai delle lacune enormi".



La Di Michele chiede a Pamela di cantare il suo cavallo di battaglia "Cambiare" e si commuove. Lei ha sempre creduto nelle potenzialità della giovane cantante e a confermare tutto questo entra anche il vocal coach dei gialli Antonio Galbiati: "Mi è sempre piaciuta la sua carica. Chiaramente bisogna lavorare, ma questo vale per tutti. Quello che ho visto dalle battute scambiate con Rudy è che c'è un'incompatibilità. Nessuno vuole offendere il lavoro altrui".



Poi il colpo di scena. Forse colpito dalle critiche di Zerbi che l'ha definito "vecchio nel modo di cantare" o per giocare in anticipo per una sua futura esclusione con le sfide, Lorenzo ha deciso di ritirarsi, abbandonando la squadra Gialla. Il ragazzo ha confessato di voler far musical più che il cantante. In questo modo Pamela può entrare tranquillamente nella squadra di Grazia Di Michele.



"AMICI" - LA SFIDA DI CANTO SI GIOCA SUL WEB

Sabato 21 gennaio alle 14.10 su Canale 5 Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento in diretta con il talent show “Amici”. La sfida di canto questa settimana si gioca sul web, sulla piattaforma musicale Apple I-Tunes, attraverso i download dei brani musicali. Domani conosceremo in diretta la classifica dei brani più scaricati. Sono in gara quattro cantanti della scuola che hanno scelto volontariamente di mettersi in gioco sulla piattaforma multimediale.



Gerardo con il brano autografo “Io sono ai tropici” si gioca la maglia della sfida: se arriva primo rispetto ai compagni di scuola evita la sfida; Claudia che presenta la cover “Pregherò” di Don Backy, resa nota da Celentano; il cantautore Marco con l’inedito “The Sun Is Here With Me”; e Ottavio con “Senza Luce” dei Dik Dik La parola nel sostenere il talento stavolta come non mai spetta al pubblico, che ascolta, ama e acquista la musica. Chi sarà il più “scaricato” del web? Riuscirà Gerardo a evitare la prossima sfida grazie al suo talento?

Andrea Conti