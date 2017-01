Nell'Arena si prepara lo scontro tra gieffini

Come già accaduto in passato, gli ex concorrenti daranno filo da torcere ai loro nuovi "colleghi" tentando di tenere alta la memoria delle vecchie glorie: "gladiatori" che si giocheranno il tutto per tutto, gli uni per rivivere le emozioni della loro avventura, gli altri per vincere il denaro per la spesa settimanale.Intanto i ragazzi si preparano alla prova settimanale 'addestrati' dalo - scuola di gladiatori. Inil percorso è pronto: guidati dai lottatori della antica Roma i concorrenti, con elmetto, armatura e scudo in rame, si allenano schierati come veri gladiatori che per tradizione venivano reclutati ed introdotti gradualmente all'arte del duello. Tra acqua, fango e sabbia l'obiettivo finale è di arrivare lunedì sera "carichi" e pronti a vincere l'esilarante sfida.Una battaglia scherzosa mentre nella Casa proseguono quelle reali tra inquilini. La tensione è sempre alle stelle. Adesso sulla graticola sembra esserci il rapporto tra, messo a dura prova dai primi screzi tra i due. Sabrina è turbata da alcuni comportamenti di Vito e reagisce con scatti di nervosismo e allontanandosi da quest'ultimo. Il ragazzo la raggiunge in giardino per cercare di capire cosa le è preso ma lei, visibilmente indignata, non sembra voler parlare. La ragazza spiega di aver paura di dire le cose a Vito: "Non so come parlarti, mi sento in difficoltà. Ti sento freddo... Se te lo dico me te mangi!". Lui nega e le dice di essere stanco di tutte le critiche che riceve ogni giorno.