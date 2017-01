A Quarto Grado il naufragio della Concordia

foto Afp 16:51 - Nell'approfondimento di Rete 4 ampia parte della puntata sarà dedicata alla notizia di cronaca degli ultimi giorni: il naufragio della Concordia. Salvo Sottile con Sabrina Scampini approfondisce le dinamiche che hanno portato all'affondamento della nave da crociera, nei pressi dell'Isola del Giglio. La vicenda ha ancora molti lati oscuri, che suscitano nell'opinione pubblica enormi perplessità e gravissimi sospetti. - Nell'approfondimento di Rete 4 ampia parte della puntata sarà dedicata alla notizia di cronaca degli ultimi giorni:. Salvo Sottile con Sabrina Scampini approfondisce le dinamiche che hanno portato all'affondamento della nave da crociera, nei pressi dell'Isola del Giglio. La vicenda ha ancora molti lati oscuri, che suscitano nell'opinione pubblica enormi perplessità e gravissimi sospetti.

A seguire, il programma tornerà anche sulla morte di Roberto Straccia, il 24enne scomparso lo scorso 14 dicembre da Pescara. Quel giorno, il ragazzo esce di casa per andare a correre, ma non vi fa più rientro. Verrà ritrovato 23 giorni dopo, morto, sugli scogli del litorale di Bari. Come è potuto succede? E perché?



Dopo la richiesta di rito immediato per Salvatore Parolisi da parte della Procura di Teramo, Sottile - con Sabrina Scampini - si occuperà di tutte le novità che riguardano la morte di Melania Rea.