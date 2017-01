Chiambretti torna con uno show ricco di idee

foto Olycom 16:28 - "Chiambretti Sunday Show" è un "osservatorio brillante" sull'attualità. Parola di Piero Chiambretti che ha presentato alla stampa il nuovo programma in onda domenica 22 gennaio in prima serata su Italia 1. Otto settimane per mostrare, in un contenitore di 2 ore e mezza, come "la muzika sta cambiando". Uno show diviso in più parti tra magazine e storie di copertina. Primo ospite musicale il rapper Marracash. " è un "osservatorio brillante" sull'attualità. Parola diche ha presentato alla stampa il nuovo programma in onda domenica 22 gennaio in prima serata su Italia 1. Otto settimane per mostrare, in un contenitore di 2 ore e mezza, come "la muzika sta cambiando". Uno show diviso in più parti tra magazine e storie di copertina. Primo ospite musicale il rapper

La prima parte sarà una sorta di magazine. Poi ci sarà un processo speciale con avvocati come Platinette e il Mago Forrest e imputati come l'evasione. E non è finita perché è prevista anche una conferenza stampa in cui sarà ospite Domenico Scilipoti, una storia di copertina con personaggi che interpretano il cambiamento come l'attore Peter Dinklage e un governo tecnico con 'ministri' quali Giuseppe Di Piazza e Gianni Biondillo. Spazio anche alla musica.



"E' una sfida editoriale di Italia 1" come ha specificato il direttore di Rete Luca Tiraboschi, due ore e mezzo a disposizione di Piero Chiambretti per riempire di contenuti la prima serata della rete giovane di Mediaset. Una giostra di trovate per portare il linguaggio tipico del conduttore "ad una platea più vasta che di solito non lo frequenta". Perché la Rete, ha spiegato Tiraboschi, ha chiesto a Chiambretti di "uscire dal proprio guscio naturale per andare a cimentarsi in prima serata senza snaturare il caratteristico linguaggio".



Chiamato alla prova, Chiambretti - che confessa apertamente di non "saper fare la prima serata", amante com'è della seconda dove "il pubblico ti sceglie, mentre nella prima ti trova". Il conduttore proporrà "un buon programma. Non è facile - ha detto - fare un intrattenimento brillante senza satira politica aggressiva. L'altro grosso scoglio è stato il budget. I soldi non si buttano e non si sono mai buttati, ma è chiaro che ora c'è un'attenzione maggiore".