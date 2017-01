La Locklear non vuole entrare in rehab

foto Afp 14:57 - Se l'è vista davvero brutta Heather Locklear. L'attrice, famosa per le serie tv "Melrose Place" e "Dynasty", è infatti stata ricoverata d'urgenza la scorsa settimana in una clinica di Los Angeles, a seguito di un pericoloso mix di alcol e pillole. I genitori hanno cercato in tutti i modi di convincerla ad affidarsi a medici specializzati, ma la Locklear non sembra avere nessuna intenzione di entrare in reahab. - Se l'è vista davvero brutta. L'attrice, famosa per le serie tv "" e "", è infatti stata ricoverata d'urgenza la scorsa settimana in una clinica di Los Angeles, a seguito di un pericoloso mix di alcol e pillole. I genitori hanno cercato in tutti i modi di convincerla ad affidarsi a medici specializzati, ma la Locklear non sembra avere nessuna intenzione di entrare in

"Non è in pericolo. Le sue condizioni stanno migliorando" rassicurano in un comunicato i genitori di Heather, senza però specificare il motivo del malore. L'attrice, seguita già da tempo da uno psicologo, potrebbe aver tentato il suicidio anche se non ci sono ancora notizie ufficiali in questo senso.



E' innegabile, comunque, che la Locklear stia attraversando un periodo difficile. Lo scorso novembre l'attrice aveva infatti chiuso la sua relazione con Jack Wagner, collega sul set di "Melrose Place", dopo appena tre mesi di fidanzamento.