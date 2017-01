Cantanti e ballerini senza segreti a Broadway

13:00 - C'è attesa attorno al nuovo telefilm "Smash", in onda in prima serata su Mya dal 19 febbraio a pochi giorni dal debutto americano del 6 febbraio. La serie è firmata da Steven Spielberg ed è una sorta di "Saranno famosi" e "Chicago" all'ennesima potenza girata dietro le quinte di un musical di Broadway. Nel cast la star di "Will&Grace" Debra Messing.

Mai come quest'anno i segnali di una ripresa del genere seriale sono confortanti, quantomeno in America, e secondo il prestigioso ed influente settimanale "Variety" c'è un'unica serie che rappresenterà simbolicamente la fine di un tunnel e l'inizio di una nuova era, la chiave per capire se la presunta crisi di idee sia definitivamente alle spalle e sia alle porte una nuova Golden Age.



Con un lungo articolo di 3 pagine, con tanto di copertina intera, "Variety" ha spiegato: "E' una serie molto ambiziosa che non può fallire, non solo dal punto di vista del numero degli spettatori ma, se possibile, più per la qualità che deve risaltare in uno spettacolo in cui gli sforzi sono stati massimi. Dalle canzoni originali appositamente confezionate alle coreografie da urlo, passando per le dispendiose location (si parla di 3 milioni e mezzo di dollari investiti a puntata!) e un cast costruito per sfondare in cui spicca la ritrovata Debra Messing".



Senza contare la sceneggiatura che nelle intenzioni "deve trasudare le ambizioni, i sogni e le delusioni dei protagonisti come se fossero quelli del telespettatore più impassibile".