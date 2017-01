Gioè: "Avrei preferito Padre Gabriel impacciato"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati A NUDO E SENZA SEGRETI 09:11 - Protagonista della fiction campione d'ascolti, "Il Tredicesimo Apostolo", Claudio Gioè si è confessato a QuiMediaset, rispondendo alle domande inviate dai telespettatori. Il personaggio di Padre Gabriel? "Non mi sarebbe dispiaciuto un carattere più impacciato". Cinema o televisione? "Ho lavorato in produzioni televisive che a confronto di un film sembravano Hollywood". Un regista con cui ti piacerebbe lavorare? "Clint Eastwood". - Protagonista della fiction campione d'ascolti,",si è confessato a QuiMediaset, rispondendo alle domande inviate dai telespettatori. Il personaggio di Padre Gabriel? "Non mi sarebbe dispiaciuto un carattere più impacciato". Cinema o televisione? "Ho lavorato in produzioni televisive che a confronto di un film sembravano Hollywood". Un regista con cui ti piacerebbe lavorare? "Clint Eastwood".

Il rapporto tra Padre Gabriel e il personaggio interpretato da Claudia Pandolfi? "Non è stato per niente semplice. Volevamo evitare il senso di colpa, qualcosa di cui la cultura cattolica soprattutto in passato ha forse abusato. Volevamo onorare un nuovo atteggiamento della Chiesa, più moderno".



Il complimento che ricevi più spesso? “Sembri più alto in televisione”. La tua Palermo? “Affascinante e maledetta”.



L’Italia si libererà della mafia? “Con l’accelerazione delle informazioni, di una cultura che tende a escludere la criminalità, piano piano si supererà anche questo fenomeno”.