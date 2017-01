GF12, Ilenia e Floriana di nuovo nemiche

foto Olycom Correlati SCONTRO FRONTALE

LA PAGINA FACEBOOK 08:58 - E' durata poco la "tregua armata" tra le due amiche-nemiche Floriana e Ilenia. Tutto nasce da una considerazione di Ilenia che accusa la coinquilina di aver nuovamente cambiato atteggiamento, tornando ad essere una "mangiatrice di uomini". Ma Floriana, reduce da un altro scontro con Franco, sbotta e la accusa di essere falsa. E' di nuovo fuoco tra le due concorrenti più peperine della Casa. - E' durata poco la "tregua armata" tra le due amiche-nemiche. Tutto nasce da una considerazione di Ilenia che accusa la coinquilina di aver nuovamente cambiato atteggiamento, tornando ad essere una "mangiatrice di uomini". Ma Floriana, reduce da un altro scontro con Franco, sbotta e la accusa di essere falsa. E' di nuovo fuoco tra le due concorrenti più peperine della Casa.

"Sei una falsa, ti dimostri quella che non sei. Fai la sempliciotta ma non lo sei. - dice Floriana - In Confessionale parli male di tutti. Lo fai apposta a litigare così in puntata si parla di te". Ilenia si difende: "Sei una pagliaccia. Non mi fare alzare Floriana, vattene in Confessionale".



La discussione continua e i toni si fanno sempre più accesi fino a quando Ilenia si alza per avvicinarsi minacciosamente verso Floriana per poi andare in camera urlando ancora una volta: "Ti travesti tutte le sere, urli tutto il giorno. Hai fatto la parte di quella debole con i problemi e c'ho pure creduto". Sbigottiti tutti gli altri inquilini della Casa.