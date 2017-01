Alessandra viene bocciata e lascia "Amici"

foto Ufficio stampa Correlati VA VIA AMAREGGIATA 08:27 - Le selezioni interne ad "Amici" si fanno sempre più dure. Sotto torchio agli esami di sbarramento è finita la cantante della squadra Blu Alessandra. Non solo è stata criticata dalla De Michele e Zerbi per il suo timbro "anonimo" ma la stessa caposquadra Mara Maionchi non l'ha voluta confermare. - Le selezioni interne adsi fanno sempre più dure. Sotto torchio agli esami di sbarramento è finita la cantante della squadra Blu. Non solo è stata criticata dallaper il suo timbro "anonimo" ma la stessa caposquadranon l'ha voluta confermare.

Per il serale saranno saranno nove gli allievi che concorreranno per il premio finale. Gli esami di sbarramento nelle prossime settimane aiuteranno i professori a selezionare solo i migliori della scuola di Canale 5.



Alessandra è stata esaminata a confronto con la compagna di squadra Claudia. Poi dieci persone del pubblico sono state isolate in palestra per ascoltare due brani e riconoscere i nomi delle cantanti. Quasi tutti hanno individuato la voce di Claudia ma hanno stentato a fare il nome di Alessandra, che è stata confusa con Lidia.



Rudy Zerbi caposquadra dei Verdi è molto duro perché ha definito la voce di Alessandra poco "personale" e quasi anonimo. Sulla stessa lunghezza d'onda Grazia De Michele. L'esperimento fatto con i ragazzi del pubblico sembra aver confermato la sua tesi e a nulla sono valse le proteste di Alessandra.



Mara Maionchi chiude la questione sulla propria allieva: "Hai un canto superficiale anche se di buona fattura ma non ti confermerei per il serale". Alessandra lascia la scuola tra le polemiche scagliandosi contro Gerardo.



Infine anche Lorenzo si sottopone agli esami di sbarramento - con un piccolo monologo e intonando un brano - ma Zerbi è perentorio: "Sei vecchio nel modo di cantare".

Andrea Conti