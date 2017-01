Bufera su Lana Del Rey in tv: "Ha steccato"

foto Da video Correlati RIVELAZIONE O BLUFF? 12:21 - Su Lana Del Rey i Saturday Night Live" però ha messo tutti d'accordo: "E' la peggior ospite del programma sino ad oggi". Perché la cantante americana è andata più volte fuori tempo mentre cantava "Video Games". Di sicuro la popstar newyorkese è apparsa nervosa sul palco. E su Twitter non sono mancate critiche e apprezzamenti. - Su pareri sono discordanti , c'è chi la definisce un bluff e chi, invece, la rivelazione dell'anno. La sua performance al "" però ha messo tutti d'accordo: "E' ladel programma sino ad oggi". Perché la cantante americana è andata più volte fuori tempo mentre cantava "". Di sicuro la popstar newyorkese è apparsa nervosa sul palco. E sunon sono mancate critiche e apprezzamenti.

Il blogger Perez Hilton e l'attrice Eliza Dushku hanno attaccato la Nbc, colpevole di aver "regalato" il palco di una trasmissione così importante a una ragazza senza talento". Più feroce, invece, è stata Juliette Lewis, che su Twitter ha scritto: "Wow, vedere questa 'cantante' su SNL è come guardare una dodicenne nella sua cameretta mentre fa finta di esibirsi, è un segno dei tempi".



Per poi pentirsi. Perché il messaggio è stato cancellato il giorno dopo. La leader dei Licks ha fatto marcia indietro dopo essersi svegliata "canticchiando una canzone di Lana". Insomma, come sempre Del Rey riesce a dividere. E a fare cambiare idea.