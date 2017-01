"Terrorizzato dal mio esordio come Iena"

foto LaPresse Correlati IL PROMO CON LE TRE IENE 12:18 - Alessandro Gassman è la nuova Iena del programma di Italia 1 che debutta in prima serata dal 26 gennaio. L'attore sostituisce Luca Argentero e sarà al fianco della 'veterana' Ilary Blasi e il riconfermato Enrico Brignano. "Sono un fan di questo programma dalla prima puntata - dice Gassman - e quando Italia 1 mi ha fatto la proposta, pur nel terrore di fare il mio esordio in tv ho detto sì, anche perché sarò in compagnia di un amico, Brignano". è la nuova Iena del programma di Italia 1 che debutta in prima serata dal 26 gennaio. L'attore sostituiscee sarà al fianco della 'veterana'e il riconfermato. "Sono un fan di questo programma dalla prima puntata - dice Gassman - e quando Italia 1 mi ha fatto la proposta, pur nel terrore di fare il mio esordio in tv ho detto sì, anche perché sarò in compagnia di un amico, Brignano".

"Vestito elegante, ho fatto la prova costumi, tutto in nero, faccio la mia figura, sono scicchettoso, - continua l'attore in una intervista all'agenzia Ansa - lo smoking mi slancia e infatti Brignano già un po' rosica. Scherzi a parte: magari fossi una iena, capace di fare quello che gli inviati di questo programma fanno: inchieste serissime, grandissima faccia tosta e fegato. Li ammiro molto, io non ci riuscirei, preferisco lo studio tv. E poi, siamo seri: le inchieste sono il cuore del programma, a noi in studio tocca solo divertire".



E i compagni di viaggio? "Ho conosciuto la padrona di casa, Ilary: è così come si vede in tv, rilassata, semplice, gentile, carina. E poi è la moglie del mio capitano. La verità? E' tutta una manovra di avvicinamento a Totti, magari riesco a portare mio figlio Leo a Trigoria e chissà che non ci spunti un invito a cena con i Totti".



Gassman, così come Luca Argentero prima di lui, sarà una Iena a tempo: "A fine febbraio comincio il mio primo film, un progetto cui tengo veramente e che tocca tematiche sociali scottanti. Così come lo spettacolo a teatro, apprezzato da oltre 250 mila spettatori, 'Roman e il suo cucciolo' dalla piéce di Reinaldo Povod adattata da Edoardo Erba, anche il film ha avuto il patrocinio di Amnesty International di cui da 5 anni sono testimonial. E' una storia ambientata nella periferia romana che racconta di due disgraziati romeni immigrati, un padre e un figlio in una situazione di degrado".



