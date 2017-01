Gf, volano insulti tra Fabrizio e Rudolf

Correlati LITE NELLA CASA

LA PAGINA FACEBOOK 10:57 - Nella Casa del "Grande Fratello 12" la pace è finita. Fabrizio riaccende i toni e litiga con tutti. La spesa, naturalmente, è solo un pretesto perché volano subito insulti (con Rudolf) e riaffiorano antichi rancori che serpeggiavano da tempo. Il toscano accusa il rugbista e la sua "banda" di rubare il cibo comune e ben presto si arriva alle offese che scivolano sul personale. I due si affrontano a muso duro con toni minacciosi. Ormai è guerra aperta. - Nella Casa del "" la pace è finita.riaccende i toni econ tutti. La spesa, naturalmente, è solo un pretesto perché volano subito insulti (con) e riaffioranoche serpeggiavano da tempo. Il toscano accusa il rugbista e la sua "banda" di rubare il cibo comune e ben presto si arriva alle offese che scivolano sul personale. I due si affrontano a muso duro con toni minacciosi. Ormai è guerra aperta.

"Fate la spesa e nascondete il vino che storia è?", attacca Fabrizio. E la risposta di Rudolf non si fa attendere: "Dov'è il problema?". Poi il rugbista s'inalbera e comincia ad insultare il toscano, invitandolo ad andarsene: "Vattene, levate Fabrizio... A me sto tono minaccioso non piace".



Franco prende subito le difese del romano ma Fabrizio non si scoraggia e rincara la dose: "Fate la banda, fate la banda, all'improvviso vuoi fare il paladino della giustizia". "Sei un pupazzo", gli grida Rudolf. "La prossima settimana il mio budget me lo gestisco io", risponde il toscano. Interviene Gaetano e prova a sedare gli animi, ma senza successo. Perché anche Vito dice la sua: "Fabrizio fa le colazioni di nascosto... Ti sei nascosto i biscotti sotto al letto".



E anche Armando ne approfitta per sparare a zero sul toscano. A difendere Fabrizio c'è solo la bella Monica, con la quale flirta ormai da giorni: "Rudolf mi ha aggredita per un caffè e poi si imbosca il vino...". Gaia, invece, critica il comportamento di tutti: "Mi sono stufata perché ognuno ha agito a proprio piacere senza avere il minimo rispetto per gli altri".