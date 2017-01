Sergio Sgrilli dopo "Zelig" canta l'amore

foto Ufficio stampa Correlati SERGIO ANALIZZA COCCIANTE 10:46 - Sergio Sgrilli, uno dei volti più amati di "Zelig", torna al primo amore: la musica. E lo fa con il singolo "Come Va" che fa da apripista al disco (esce a marzo) e al tour di 10 date nelle principali città italiane, "Dieci Eventi d'Amore". I proventi della vendita su iTunes del singolo saranno devoluti alla Marco Simoncelli Fondazione Onlus. , uno dei volti più amati di", torna al primo amore: la musica. E lo fa con il singolo "" che fa da apripista al disco (esce a marzo) e al tour di 10 date nelle principali città italiane, "". I proventi della vendita su iTunes del singolo saranno devoluti alla

"In ricordo del Sic, ho deciso di donare l’intera parte dei miei proventi alla Marco Simoncelli Fondazione Onlus. - spiega Sgrilli - Come Va sarà suonato per la prima volta live la sera del 20 gennaio al 105 Stadium di Rimini in occasione di “Buon Compleanno Sic”, festa voluta dalla famiglia Simoncelli e dove io avrò l’onore di essere padrone di casa".



"Finalmente, dopo aver ironizzato per anni su cantanti e tormentoni, in occasione dei miei 30 anni di palco e 20 di professione trovo il coraggio di uscire con le mie canzoni e note. - continua Sgrilli - Dieci Venti d’Amore è il titolo di questa fatica. Un disco sincero, pieno di collaborazioni di musicisti amici che hanno valorizzato il lavoro e reso più importante il mio percorso professionale. Come Va vede la partecipazione del bluesman Fabio Treves ed è stata scritta 20 anni fa quando, lasciata la mia bella Maremma, ho preso chitarra e moto ed ho sposato la vita on the road".



Il brano è in vendita su iTunes dal 20 gennaio e sulle altre piattaforme digitali dal 3 febbraio. Il disco è un progetto della factory creativa Menti Pensanti.