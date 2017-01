Erica Mou, eleganza essenziale a Sanremo

foto Da video Correlati I SEGRETI DI ERICA SUL SET 08:52 - La nuova scoperta di Caterina Caselli è tra i partecipanti del prossimo Festival di Sanremo nella Categoria Giovani. Erica Mou presenta a Tgcom24 un backstage esclusivo mentre canta il brano in gara "Nella vasca da bagno del tempo". Il regista del videoclip è Roberto 'Saku' Cinardi (ha lavorato per Caparezza, Linea77, Litfiba e Verdena), mentre l'autore del backstage è Andrea Palillo. - La nuova scoperta diè tra i partecipanti del prossimo Festival di Sanremo nella Categoria Giovani.presentaun backstage esclusivo mentre canta il brano in gara "". Il regista del videoclip è(ha lavorato per Caparezza, Linea77, Litfiba e Verdena), mentre l'autore del backstage è

Dopo l'esordio di "È", album tra rock, jazz ed elettronica, Erica Mou torna con un brano semplice ma immediato. Si è presentata a Sanremo Social Day - l'ultima scrematura per la selezione dei Giovani di Sanremo - con un look nuovo e più elegante rispetto agli esordi di questa estate: capelli sciolti lunghi e abito essenziale ma di classe.



Un brano che parla del tempo ma anche della crescita come donna: "Voglio diventare vecchia coi ricordi tutti intatti e con le rughe tatuate/- canta Erica - a ricordarmi quanto è stato bello ridere con gli occhi e con le labbra/Schiva chi si conforta con espressioni di gomma/Voglio diventare vecchia senza fretta/Voglio diventare vecchia senza fretta e insieme a te".



"Nella vasca da bagno del tempo" è stato prodotto e arrangiato da Davide Rossi, violinista, arrangiatore e compositore per Coldplay, Royksopp, Siouxie e Alicia Keys. Il brano è stato mixato da Rik Simpson, collaboratore di molti brani dei Coldplay e di Jay-Z, Portishead, Kasabian, Black Rebel Motorcycle Club e PJ Harvey. La canzone si può acquistare su iTunes.

