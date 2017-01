"Centovetrine" debutta in prima serata

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:27 - "Centovetrine" sbarca in prima serata. Un appuntamento imperdibile per i fan della soap di Canale 5 che, oltre agli episodi pomeridiani, dal 22 gennaio potranno seguire i loro beniamini nella maratona domenicale, di circa due ore. Ma la nuova collocazione nel palinsesto è anche un'ottima opportunità per far appassionare altri telespettatori agli intrighi e agli amori che ruotano intorno al centro commerciale torinese. - "" sbarca in. Un appuntamento imperdibile per i fan della soap di Canale 5 che, oltre agli episodi pomeridiani, dal 22 gennaio potranno seguire i loro beniamini nella, di circa due ore. Ma la nuova collocazione nel palinsesto è anche un'ottima opportunità per far appassionare altri telespettatori agli intrighi e agli amori che ruotano intorno al centro commerciale torinese.

"In pratica - spiega Pietro Genuardi, volto storico della soap - i telespettatori di 'Centovetrine' potranno ritrovare anche la sera le vicende, riprendendole da dove si erano interrotte il venerdì pomeriggio, e assisteranno ad una puntata più lunga". La speranza è che l'appuntamento serale possa far appassionare alla soap un diverso tipo di pubblico.

"La maratona inizierà con un piccolo riassunto della vicenda - continua Genuardi - in modo da introdurre anche i telespettatori nuovi alle vicende della soap".



Ma cosa accadrà nelle prossime puntate di "Centovetrine"? La novità più importante è rappresentata dalla comparsa dell'ambigua Diana (Daniela Fazzollari), la figlia ritrovata di Ettore, che porterà scompiglio nella vita sentimentale di Ivan.