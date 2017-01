A Sanremo è giallo sul brano di Chiara Civello

foto Tgcom24 Correlati CHIARA, FASCINO JAZZ 11:42 - Come nelle migliori tradizioni del Festival scoppiano le polemiche e quest'anno non mancano. "Al posto del mondo" è il brano di una delle Artiste in gara, Chiara Civello, e sarebbe stato già cantato dall'ex concorrente di X Factor Daniele Magro. Il manager del cantante assicura che è stato eseguito dal vivo. E non è finita: la vedova di Battisti non vuole che Noemi e Emma cantino le canzoni del cantautore nella serata del giovedì. - Come nelle migliori tradizioni del Festival scoppiano le polemiche e quest'anno non mancano. "" è il brano di una delle Artiste in gara,, e sarebbe stato già cantato dall'ex concorrente di X Factor. Il manager del cantante assicura che è stato eseguito dal vivo. E non è finita: la vedova dinon vuole checantino le canzoni del cantautore nella serata del giovedì.

E non è tutto. Ci sarebbe anche la questione del brano "Respirare" cantato in duetto da Gigi D'Alessio con Loredana Berté che sarebbe apparso in Rete ma in forma di anticipazione, oggi quel video è privato e non si può ascoltare. "Non c’è stata nessuna anteprima di Respirare sul Web, - spiega il cantautore partenopeo a Radio Deejay - il pezzo che prima era caricato sul Web non era cantato e non riportava parti del testo ma si sentivano solamente basso, batteria e chitarra. Del brano che canterò con Loredana non ho anticipato nulla, è stata solamente una coccola per i miei fan che sono in attesa del mio prossimo disco in uscita dopo Sanremo".



A prova di questo, Gigi D’Alessio ha anche mandato all’emittente il file che era stato caricato on line e che poi ha preferito rimuovere, per evitare qualsiasi fraintendimento. In merito ad una sua eventuale esclusione dalla gara ha aggiunto: “Non sono stato chiamato da nessuno degli organizzatori a dimostrazione che non vi è alcun motivo di squalificazione dal Festival”.



Per quanto riguarda il brano della Civello "dipende dalla Rai", spiega il direttore artistico, Gianmarco Mazzi sul sito del Tg1. Mazzi ha ricordato che già da qualche anno "il regolamento del Festival parla di 'nuova canzone' e non di canzone inedita", anche per venire incontro alle esigenze di una comunicazione globalizzata. Siamo affezionati tantissimo a quel pezzo, speriamo che la cosa si risolva nel migliore dei modi".



Non va già, invece, alla vedova Battisti che Emma possa esibirsi in duetto con Gary Go su uno dei brani del cantautore tradotto in inglese "If paradise is half as nice" e Noemi canti "Amarsi un po'" nella versione inglese "To Feel Love" con Sarah Jane Morris. "Sconcertato", Mazzi conferma la telefonata di 'diffida' e sottolinea che lo stop "sarebbe una brutta figura: mi auguro che non accada".



Si va intanto definendo il cast dei superospiti internazionali: se per Stevie Wonder è praticamente fatta, sono in corso contatti con Adele. "Teniamo sotto controllo Madonna" conclude Gianmarco Mazzi, mentre il sogno di Gianni Morandi resta Lady Gaga. Anastacia, invece, non ci sarà.