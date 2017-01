Fine di un'era: "Distretto di polizia" chiude

Una serie che ha segnato profondamente l'ultimo decennio della fiction italiana, vedendo tra i protagonisti (e spesso lanciando) alcuni dei volti più noti della tv e anche del cinema nostrano, da, da, passando per Giorgio, Francesca, Carlotta, Massimo, Enrico, Lorenzo, Marcoe molti altri. Un successo travolgente per anni assottigliatosi nell'ultima stagione."Ringrazio il pubblico per aver seguito con tanta passione ed entusiasmo la nostra serie per ben 11 anni - ha detto-. E' stata una lunga, bellissima avventura, che ci ha regalato emozioni a non finire, che vi ha divertito e commosso in compagnia di tanti bravissimi attori. Come per tutte le cose belle però, anche per Distretto di Polizia è arrivato il momento di lasciare spazio a nuove e ancora più appassionanti serie tv targate Taodue e Canale5".Valsecchi anticipa i prossimi appuntamenti di fiction, oltre a quello in onda del "Tredicesimo apostolo" che sta avendo importanti risultati d'ascolto: tra qualche settimanaaffronterà una nuova avventura nei panni del capitano Ultimo, mentresono insieme in "Famiglia Italiana", una commedia familiare ambientata nel mondo della cucina, per finire con la nuova serie evento "Il clan dei camorristi", interpretata da