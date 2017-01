A sorpresa Luca eliminato dal Grande Fratello

Kevin ha mostrato di apprezzare Rudolf con un corteggiamento serrato ma inutile: "Non mi ferma nessuno. Ormai Rudolf è mio". E il rugbista è stato al gioco: "Qui dentro mi dedico solo a Kevin". La questione poi si è spostata su Rudolf - definito da Alessia Marcuzzi "il pilastro della Casa" - e sul rapporto con la fidanzata dalla quale non ha notizie ormai da settimane. "Sono tre mesi che non vedo la mia ragazza e spero di farle capire quanto la amo davvero, lei è il mio sole", ha dichiarato Rudolf che è stato convocato nella Stanza delle sorprese. Su un tavolino il concorrente ha trovato degli oggetti di casa sua: una tazza, un campanellino e una teiera.



Viene svelato il mistero del silenzio della compagna dalla mamma che gli ha spiegato: "La tua fidanzata non ama che si parla di lei, mi auguro che lei possa superare questa sua timidezza". Alessia poi ha spiegato che oltre alla timidezza c'è un altro motivo: "Qualche tempo fa al GF è arrivata la lettera di un avvocato che scriveva per conto di Francesca e chiedeva al programma di non abbinare il nome della trasmissione e al suo. Il chiarimento avverrà ma lontano dai riflettori e lontano dalla trasmissione".



Il Grande Fratello ha regalato l'opportunità al rugbista di mollare il gioco, ma la risposta ovviamente è stata negativa. Alfonso Signorini pensa che la decisione di Francesca non sia stata presa a cuor leggero e che forse potrebbe esserci altro.



Il rapporto tra Fabrizio e Monica ha attirato molte critiche nella Casa. Martina ha precisato di non sentirsi una vittima ma dispiaciuta perché si è sentita raggirata da Fabrizio che dopo tre giorni dal litigio di domenica scorsa si è avvicinato a Monica: "Poteva usare un po' di tatto nell'affrontare la questione". Signorini è intervenuto spiegando che Fabrizio ha giocato a carte scoperte sin dall'inizio.



Nathalie, la fidanzata di Amedeo aveva dichiarato che non voleva farsi più sentire, mandando in crisi l'inquilino della Casa. Ma poi ci ha ripensato e ha deciso di mandare un messaggio al concorrente del Grande Fratello. Amedeo ha accusato Chiara di non essere stata un'amica sincera e disinteressata come Ilenia.



Chiara ha replicato ad una accusa di Nathalie che in una intervista ha rivelato: "Lei è una sfasciafamiglie, stava pure con un uomo sposato". "L'altra volta mi ha fatto un appunto sul mio fisico - ha replicato Chiara - e ora rivela altre cose, ma penso che lei abbia altri problemi con Amedeo". Quest'ultimo ha ribadito ancora una volta che non ha mai messo in discussione la relazione con Nathalie e che le carezze a Chiara non volevano significare nulla.



E' stato poi trasmesso un videomessaggio di Nathalie in cui ha ribadito di essere rimasta infastidita da alcuni atteggiamenti di Amedeo ma ha invitato il fidanzato a continuare tranquillamente la sua avventura nel reality: "Fuori da qui chiariremo tutto".



