"U&D", Giorgia sceglie Manfredi

La tronista va in trasferta a La Spezia e a Palermo. Marco le dà l'ennesima delusione non presentandole i genitori, cosa che invece Manfredi fa. D'altronde Giorgia ha sempre pensato che Marco fosse "finto", un furbetto al quale lei non ha mai creduto. Anche se al suo fianco è sempre stata bene, con Manfredi è tutta un'altra storia. Il siciliano si è sempre dimostrato lineare, non le ha mai dato la sensazione di giocare.



L'unica cosa che gli ha sempre rimproverato è quel "carattere timido", che però Manfredi sfodera nelle ultime puntate sorprendendo tutti. Il corteggiatore si arrabbia - e molto - per un bacio al suo rivale in amore. Ma alla fine Giorgia lo premia. Complice soprattutto l'ultima esterna in cui il ragazzo le presenta i suoi genitori e le dimostra il suo amore durante una bella giornata al mare.



"All'inizio non ti ho notato, non mi piacevi - gli dice Giorgia guardandolo dritto negli occhi - poi c'è stata una puntata maledetta in cui sei scappato, e lì ho capito che non giocavi, che facevi sul serio. In quel momento ho avuto paura di perderti. Così ho capito tante cose, che hai tantissimi difetti, ma devo ammettere che sono di più le cose che mi piacciono. La distanza renderà tutto più difficile, ma ti scelgo lo stesso perché potrei pentirmi per sempre". E se all'inizio Manfredi la lascia sulle spine, poi la abbraccia e finalmente la bacia: "Sì, ti voglio anch'io". E mentre Marco scoppia in lacrime, a "Uomini e Donne" si è formata un'altra coppia.