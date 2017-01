Peter Dinklage star di "Chiambretti Show"

foto Ufficio stampa 16:15 - Manco il tempo di prendere tra le mani l'ambito e prestigioso "Golden Globe" che Peter Dinklage sarà ospite della prima puntata del "Chiambretti Show" in onda su Italia 1 domenica 22 gennaio alle 21.30. Il nuovo programma di Piero Chiambretti di prima serata si è infatti aggiudicato la presenza dell’interprete premiato con la statuetta quale miglior attore non protagonista per il ruolo del "folletto" Tyrion Lannister in "Game of Thrones". - Manco il tempo di prendere tra le mani l'ambito e prestigioso "" chesarà ospite della prima puntata del "" in onda su Italia 1 domenica 22 gennaio alle 21.30. Il nuovo programma didi prima serata si è infatti aggiudicato la presenza dell’interprete premiato con la statuetta quale miglior attore non protagonista per il ruolo del "" Tyrion Lannister in "".

Riconoscimento che fa il paio con l'altrettanto prestigioso Emmy Award ottenuto l'anno scorso per la stessa interpretazione. Dinklage, affetto da una forma di nanismo nota come acondroplasia, si è condrattistinto nel corso della sua carriera per aver rivestito ruoli scomodi e borderline, sin dal debutto nel 1995 nella serie tv di culto "Seinfeld", passando per "Nip/Tuck", "Entourage" e "30 Rock" e, al cinema, in "Prova ad incastrami" di Sidney Lumet e in "Funeral Party" di Frank Oz.



Peter è sposato con la collega Erica Schmidt, è membro dell'associazione a tutela degli animali Peta (con la motivazione che "amo gli animali...tutti gli animali!") ed è vegetariano convinto. Ogni volta che lo vedete mangiare un pezzo di carne in una fiction sappiate che si tratta in realtà di un composto di tofu.