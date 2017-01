MediaShopping sbarca su Facebook e Twitter

foto Dal Web 14:59 - MediaShopping si avvicina sempre più ai suoi clienti e sbarca su Facebook e Twitter. La società del Gruppo Mediaset, leader nel mercato delle vendite a distanza in Italia con migliaia di offerte esclusive sul Web e sul digitale terrestre, intensifica infatti la propria presenza su Internet con due nuovi profili firmati "Brand Portal". Con consigli, novità e suggerimenti sui prodotti che consolidano e rafforzano la relazione con il target di riferimento. si avvicina sempre più ai suoi clienti e sbarca su. La società del Gruppo, leader nel mercato delle vendite a distanza in Italia con migliaia disule sul, intensifica infatti la propria presenza su Internet con due nuovi profili firmati "". Con consigli, novità e suggerimenti sui prodotti che consolidano e rafforzano la relazione con il target di riferimento.

L'obiettivo è creare empatia anche con un pubblico nuovo e più allargato, coinvolgendolo in un rapporto diretto e distintivo. Il concept alla base dello sviluppo dei profili è: "Acquistare non è mai stato così divertente". I profili Facebook e Twitter, pensati per diventare nuovi luoghi di interazione con i clienti, regalano un mondo di contenuti esclusivi e utili consigli legati a diversi temi: fitness, casa, cucina, bellezza e benessere.



MediaShopping si dimostra inoltre vicina ai propri clienti mettendo loro a disposizione, sul profilo Facebook, una tab dedicata al Customer Care dove sono indicati tutti i riferimenti indispensabili per mettersi in contatto con l’azienda per qualsiasi richiesta di informazioni. Con l’obiettivo di aumentare l’engagement portando MediaShopping all’attenzione del vastissimo pubblico della rete, Brand Portal ha ideato, e realizzato in collaborazione con Mediaset, alcune "Social Promotions".



Vere e proprie telepromozioni pensate per il mezzo Internet che, con un linguaggio divertente, puntano a diffondersi sul web attraverso il meccanismo della viralità. Alla base delle Social Promotions sta un concetto chiaro: "Acquistare il prodotto sbagliato può costarti molto caro". I video raccontano infatti le divertenti disavventure di alcuni acquirenti alle prese con "i prodotti sbagliati".