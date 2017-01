"Camera Cafè" torna di pomeriggio

foto Ufficio Stampa Mediaset 10:21 - Nuova collocazione oraria per "Camera Café", la fortunata sit-com di Italia 1 che, che dal 16 gennaio vedrà gli inediti episodi della sesta serie andare in onda, da lunedì a venerdì, alle 15.30. Anno nuovo, ma le cose in azienda non sono cambiate assolutamente. La crisi si fa sentire così come l’incombente presenza di Guido Geller (Roberto Accornero), Il super consulente delle risorse umane. - Nuova collocazione oraria per "", la fortunata sit-com di Italia 1 che, che dalvedrà glidellaandare in onda, da, alle. Anno nuovo, ma le cose in azienda non sono cambiate assolutamente. La crisi si fa sentire così come l’incombente presenza di), Il super consulente delle risorse umane.

Intorno a lui la vita lavorativa prosegue come sempre, soprattutto di fronte alla macchinetta del caffè dove gli storici Luca Nervi e Paolo Bitta (Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu) si daranno da fare per escogitare nuovi scherzi contro il tartassato contabile Silvano Rogi (Alessandro Sampaoli) o la sua fidanzata in dolce attesa, Patrizia (Patti) D’Imporzano (Debora Villa).



All’appuntamento non mancheranno colleghi e amici: Alex Costa (Sabrina Corabi), la Wedding Planner Carlotta Russo (Lucia Ocone), la segretaria Gloria (Desy Luccini), la dirigente Lucrezia Massena (Roberta Nanni), il direttore Augusto De Marinis (Renato Liprandi), Olmo Ghesizzi (Carlo Giuseppe Gabardini), il sanguigno autista Andrea Pellegrino (Paolo Bufalino), il fattorino Pippo (Massimo Costa), la stagista ultrasessantenne Wanda Sordi (Margherita Fumero) e la guardia gerrafondaia Vittorio (Riccardo Magherini).



"Camera Café" è una produzione Magnolia e I.T.C. Movie per Mediaset. Il programma è diretto da Fabrizio Gasparetto e scritto da Massimo Chiellini, Lorenzo De Marinis, Carlo Giuseppe Gabardini, Matteo Levati. Camera Cafè è un programma di Fatma Ruffini.