Festival in rosa tra novità e tradizione

foto LaPresse 10:31 - Svelato il cast della prossima edizione del Festival di Sanremo. Gianni Morandi ha annunciato in diretta televisiva i nomi dei 14 big che si daranno battaglia e degli ospiti internazionali che li affiancheranno. Tra i nomi quelli di Eugenio Finardi, Noemi, Arisa, Dolcenera e Pierdavide Carone con Lucio Dalla. Tra le star straniere spiccano i nomi di Patti Smith e Goran Bregovic. - Svelato il cast della prossima edizione delha annunciato in diretta televisiva i nomi dei 14 big che si daranno battaglia e degli ospiti internazionali che li affiancheranno. Tra i nomi quelli di Eugenioe Pierdavidecon Lucio. Tra le star straniere spiccano i nomi di

Pur con l'attenzione catalizzata sull'ospitata di Adriano Celentano, e con la curiosità per le due partner straniere di Morandi (la super ereditiera Tamara Ecclestone e la super model Ivana Mrazova), il cast dei cantanti in gara è comunque il sale del Festival e quindi, nonostante le molte anticipazioni, l'attesa e la curiosità erano grandi.



Molto spazio alle donne, qualche sorpresa e il consueto bilancino tra tradizione e novità, un colpo al cerchio del pubblico più maturo e uno alla botte dei giovani. E' nella tradizione del Festival il nuovo melodramma targato Loredana Bertè (che si presenta in coppia con Gigi D'Alessio), così come la scelta dei Matia Bazar. Tra gli aficionados sanremesi ci sono anche Francesco Renga e Dolcenera.



Personaggi invece solitamente alieni al palco dell'Ariston sono Chiara Civello, cantante dalla formazione jazzistica che ha inciso per una delle etichette storiche del jazz e che gode di stima e notorietà internazionali, o Eugenio Finardi, uno tra i nostri cantautori più colti. Per non parlare dei Marlene Kuntz che, accoppiati a Patti Smith, daranno quel pizzico di rock necessario ad attirare il pubblico più giovane. Sempre al filone cantautorale appartiene Samuele Bersani che però Sanremo lo ha già frequentato in passato.



La folta pattuglia femminile vede schierate anche Noemi, Arisa, Irene Fornaciari ed Emma. Infine, altra presenza di eccezione, Lucio Dalla farà il padrino di Pierdavide Carone.



(Nella pagina seguente tutti i big con le canzoni e gli ospiti internazionali)