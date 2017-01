"Italia's Got Talent", lacrime e boom di ascolti

foto Da video 09:26 - Sul palco di "Italia's Got Talent" si è presentato Giuseppe De Lucia, direttore d'orchestra di 78 anni che ha eseguito al pianoforte una composizione per ricordare il cane scomparso, Gennarino, a cui era legato. Ma verso il finale dell'esecuzione Maria De Filippi si è commossa non riuscendo a trattenere le lacrime. - Sul palco di "" si è presentato, direttore d'orchestra diche ha eseguito al pianoforte una composizione per ricordare il cane scomparso, Gennarino, a cui era legato. Ma verso il finale dell'esecuzionenon riuscendo a trattenere le lacrime.

"Hai fatto commuovere Maria!", ha esclamato Gerry Scotti mentre Rudy Zerbi si è complimentato: "Hai la faccia di chi ha vissuto di arte per tutta la vita". La De Filippi ha spiegato il perché delle lacrime: "Mi commuove la tua età, mi commuove il concetto che hai di Paradiso". E Giuseppe incassa i tre sì dei giurati.



Una serata speciale quella di "Italia's Got Talent" che ha battuto negli ascolti del sabato "Ballando con le stelle". Alle 22.46 il programma di Canale 5 ha toccato il picco di 7 milioni e mezzo di telespettatori, mentre alle 24.29 ha segnato 35.5% in share.

