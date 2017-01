Gf12, Luca ed Enrica tornano insieme

Dopo un periodo "nero" il biologo marino e la sexy siciliana ritrovano il vecchio feeling tra baci e coccole. Luca le sussurra parole d'amore ed Enrica si scioglie, lo guarda negli occhi e lo bacia dolcemente. Lo squalo non molla la preda e non riesce a staccarsi dall'amata. Ma quanto durerà questa pace?



Nel frattempo i riflettori sono tutti puntati sui nuovi arrivati Giusy e Gaetano (e la loro complice Sabrina) ai quali il Gf aveva affidato la missione di far credere ai coinquilini di essere una coppia. In serbo per loro ci sarà un premio o un punizione. Nell'ultima settimana nella Casa ci sono state tante liti, ma anche amore e chiacchiere: emozioni e polemiche soprattutto per le nuove coppie formate da Vito e Sabrina, Fabrizio e Monica.



Così in un'atmosfera molto familiare arriveranno notizie dall'esterno per Rudolf, in risposta ai mille dubbi che si trascina da mesi. Per Amedeo, invece, sarà il momento della verità. Non solo. Grande Fratello svelerà ai partecipanti un nuovo ambiente della Casa e per una coppia fortunata si aprirà la porta della Suite, che cela privilegi e piacevoli sorprese. Mentre la prova settimanale è incentrata sulle capacità sensoriali. Con particolare attenzione a gusto e udito.