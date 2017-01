Michelle Hunziker torna a "Zelig"

foto LaPresse Correlati COSTA: "ZELIG? CHE EMOZIONE!" 15:03 - Gino Vignali & Michele Mozzati, ospiti di Silvia Toffanin a "Verissimo", parlando del traguardo delle 100 puntate che "Zelig" si appresta a tagliare venerdì 20 gennaio. "Ci sarà anche Michelle Hunziker, - raccontano - prima figura femminile che nel 2003, accanto a Claudio Bisio, presentò Zelig in prima serata". , ospiti dia "", parlando del traguardo delle 100 puntate che "" si appresta a tagliare venerdì 20 gennaio. "Ci sarà anche Michelle Hunziker, - raccontano - prima figura femminile che nel 2003, accanto a Claudio Bisio, presentò Zelig in prima serata".

E, a proposito dei volti femminili che si sono alternati alla conduzione del programma, a Silvia Toffanin che chiede agli autori come abbiano reagito alle dichiarazioni di Vanessa Incontrada che, in un’intervista, ha raccontato di un clima a lei ostile dietro le quinte, Michele risponde: “Succede sempre che quando ci si separa vengano in mente più le cose negative che quelle positive e, magari, nell’ansia di raccontarle, si esagera. Ma siamo certi - prosegue - che Vanessa non abbia niente contro Zelig e Zelig non abbia niente contro Vanessa. Ci dobbiamo reciprocamente molto".



Tra gli altri ospiti a "Verissimo": direttamente da "Italia’s Got Talent" Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico, la cantante Patty Pravo, lo chef stellato Carlo Cracco, la giornalista Barbara Palombelli e Vittorio Brumotti.



Infine, Jonathan parla di moda con Elenoire Casalegno, mentre per lo spazio dedicato alla crescita dei figli è in studio Alessia Merz.



Verissimo è un programma Videonews, direttore Claudio Brachino. Ideato da Fabio Di Iorio, Francesco Foppoli e Silvia Toffanin. Autore Fabio Di Iorio. Scritto da Francesco Foppoli, Simone Gerace, con la partecipazione di Alfonso Signorini e la collaborazione di Valerio Palmieri. La regia è di Marco Beltrami. Il caporedattore è Raffaella Bianchi. Il produttore esecutivo Margherita Ravasi.



Appuntamento sabato 14 gennaio su Canale 5 alle ore 15.30.